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Kağıthane’de araçla gelen 4 maskeli soyguncu, otomatik silahlarla cadde üzerindeki bir kuyumcuya girerek yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldı. Polis ekipleri kaçarken havaya ateş açan saldırganların peşine düşerken, tezgahların tamamının d

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Kağıthane’de araçla gelen 4 maskeli soyguncu, otomatik silahlarla cadde üzerindeki bir kuyumcuya girerek yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldı. Polis ekipleri kaçarken havaya ateş açan saldırganların peşine düşerken, tezgahların tamamının da kırıldığı görüldü. Soyguncuların girdiği ve kaçtığı anlar ise kameralara yansıdı.

Kağıthane’de araçla gelen 4 maskeli soyguncu, otomatik silahlarla cadde üzerindeki bir kuyumcuya girerek yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldı. Polis ekipleri kaçarken havaya ateş açan saldırganların peşine düşerken, tezgahların tamamının d
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Kağıthane’de araçla gelen 4 maskeli soyguncu, otomatik silahlarla cadde üzerindeki bir kuyumcuya girerek yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldı. Polis ekipleri kaçarken havaya ateş açan saldırganların peşine düşerken, tezgahların tamamının da kırıldığı görüldü. Soyguncuların girdiği ve kaçtığı anlar ise kameralara yansıdı.

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