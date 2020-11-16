Kağıthane’de çocuğu darp eden şüphelilerin serbest bırakılmasına itiraz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, beyin ameliyatı geçiren çocuğa dayak atılan görüntülerin kameralara yansımasının ardından, gözaltına alınan şüphelilerin hakimlikçe serbest bırakılmasına itiraz etti.
Savcılığın yazısında, şüphelilerin henüz 16 yaşını doldurmamış olan, beden veya ruh bakımından kendisini savunmayacak durumda bulunan kişiyi darp edip, bu hususu kameraya aldıkları, mağdurun ısrarla söz konusu yara berelerin şüpheli Yücel B. tarafından gerçekleştiğini belirttiği kaydedildi. İtiraz yazısında, diğer şüpheli Bayram Samet K.’nın videoyu çekerken, “Evet Yücel abi devam et. Bu böyle bitmez” diyerek şüpheli Yücel B.’nin, mağduru darp etmesi yönünde söylemde bulunduğu ifade edildi.Şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesi olduğunun anlatıldığı yazıda, haklarında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesine karar verilmesi talep edildi.