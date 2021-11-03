Kağıthane’de İETT şoförü ile oğlunun darp edilmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı

Kağıthane’de bir belediye otobüsünün şoförü ile oğlunu yol verme nedeniyle çıkan tartışmada darp ettikleri ve otobüsün camını kırdıkları iddia edilen şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, 4 şüpheli hakkında 10 yıl 7 aya kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul’da 20 Ocak’ta Hamidiye Mahallesi-Şişli hattında İETT şoförü olarak çalışan Eyüp Durgun (47) ile oğlu Mehmet Salih Durgun’u (17) yol verme tartışmasında darp ettikleri ve ellerindeki sopalarla otobüsün camlarını kırdıkları iddia edilen 4 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Otobüs şoförü ile oğlunun yanı sıra İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün de müşteki olarak yer aldığı iddianamede, şüpheliler Ramazan Varışlı (21), Yusuf Koç (20) ve Harun Bakaç’ın (20) 24 Ocak’ta tutuklandığı, sonrasında ise itiraz üzerine 19 Şubat’ta tahliye edildiği anlatıldı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, müşteki Eyüp Durgun’un İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı otobüs şoförü olarak görev yaptığı, olay tarihinde Hamidiye Mahallesi Girne Caddesi geldiği sırada şüpheli Sinan Anacur’un (35) kullandığı aracın kornasına basarak Durgun’dan yol istediği ve daha sonra yanından geçerken müşteki şoför ile İETT şoförlerine küfür ederek tehditte bulunduğu aktarıldı.

İETT şoförü ile oğluna saldırdıkları anlatıldı

İddianamede, müşteki Durgun’un oğlu Mehmet Salih Durgun’un otobüsten indiği ve şüpheli Sinan Anacur ile tartıştığı, sonrasında ise araçlarına binerek yollarına devam ettikleri belirtildi. Otobüs şoförü Durgun’un Kağıthane durağına geldiği esnada şüpheliler Sinan Anacur, Harın Bakaç, Yusuf Koç ve Ramazan Varışlı’nın Durgun’un kullandığı otobüse gelerek, ellerindeki sopalarla camı kırdıklarının anlatıldığı iddianamede, şüphelilerin otobüsün içine girerek tekme, yumruk ve sopalarla Eyüp Durgun ile oğlu Mehmet Salih Durgun’a saldırdıkları belirtildi. İddianamede, Adli Tıp Kurumu raporuna göre müşteki Eyüp Durgun’un vücudunda kemik kırığı oluşacak şekilde, oğlunun ise basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı aktarıldı.

Hakim karşısına çıkacaklar

Şüphelilerin eylem ve fikir birliği içerisinde hareket ettiğinin anlatıldığı iddianamede, şüpheliler Harun Bakaç, Ramazan Varışlı, Yusuf Koç’un ‘kasten yaralama’, ‘basit yaralama’ ve ‘kamu malına zarar verme’ suçlarından 1 yıl 9’ar aydan 6 yıl 3’er aya kadar, şüpheli Sinan Anacur’un ise ‘kasten yaralama’, ‘basit yaralama’, ‘kamu malına zarar verme’, ‘tehdit’ ile ‘hakaret’ suçlarından 2.5 yıldan 10 yıl 7 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame, gönderildiği İstanbul Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheliler, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.