Olay, saat 23:00 sıralarında Kağıthane Zafer Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple silahlı kavga çıktı. İki grup arasında yaşanan çatışmada 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya karışan diğer kişiler ise kayıplara karıştı. Yerde yaralı olarak yatan 1 yaralı ambulans ile Şişli Etfal Hastanesine kaldırılırken diğer bir yaralı ise vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunarak kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kağıthane’de iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
KAĞITHANE’DE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 2 KİŞİ YARALANDI. YARALILAR HASTANEYE KALDIRILIRKEN POLİS KAVGA SONRASI KAÇAN ŞAHISLARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI. OLAY, SAAT 23:00 SIRALARINDA KAĞITHANE ZAFER CADDESİ’NDE YAŞANDI. İDDİAYA GÖRE, İKİ GRUP ARASINDA HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR SEBEPLE SİLAHLI KAVGA ÇIKTI. İKİ GRUP ARASINDA YAŞANAN ÇATIŞMADA 2 KİŞİ ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN YARALANDI. OLAYI GÖREN VATANDAŞLARIN İHBARI ÜZERİNE SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ. KAVGAYA KARIŞAN DİĞER KİŞİLER İSE KAYIPLARA KARIŞTI. YERDE YARALI OLARAK YATAN 1 YARALI AMBULANS İLE ŞİŞLİ ETFAL HASTANESİNE KALDIRILIRKEN DİĞER BİR YARALI İSE VATANDAŞLARIN YARDIMIYLA HASTANEYE KALDIRILDI. POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNARAK KAVGAYA KARIŞAN ŞÜPHELİLERİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI.
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