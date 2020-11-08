Kağıthane’de intihar girişiminde hareketli dakikalar kamerada

Kağıthane’de psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir şahıs, 7 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çatıdan aşağıya mermer atan şahıs hareketli dakikalar yaşanmasına neden olurken, vatandaşlar ise çekim yapmak için sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Şahıs, polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Kağıthane Ortabayır Mahallesi Oto Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi cezaevinde, çocukları ise Çocuk Esirgeme Kurumu’nda olduğu öğrenilen psikolojik sorunları olan sara hastası Cevat K, cadde üzerindeki 7 katlı bir binanın çatısına çıktı. Çatıda bağırmaya başlayan şahıs, bir süre sonra aşağıya mermer atmaya başladı. Şahsın intihar girişiminde bulunduğunu gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, caddeyi çift taraflı olarak araç ve yaya trafiğine kapattı. Önlem alınmasının ardından çatıya çıkan polis, şahsı ikna etmek için çalışmalara başladı. İtfaiye ekipleri ise şahsın atlama ihtimaline karşı caddeye hava yastığı açarak tedbir aldı.

Vatandaşlar mesafeye uymadan çekim için yarıştılar

Çalışmalar sürdüğü esnada çevredeki vatandaşlar cep telefonlarıyla o anları kaydetmek için sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak adeta birbirleriyle yarıştı. Binanın çatısında şahsı gören bina sakinleri ise şahsı balkondan ve pencereden ikna etmek için uzun süre çaba sarf etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda şahıs Kağıthane polisi tarafından ikna edildikten sonra aşağıya indirilerek gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.