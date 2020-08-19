Kağıthane’de iş makinesi eve girdi, yatalak kadın şans eseri kurtuldu

Kağıthane’de bulunan bir inşaat alanında çalışama yapılması için kepçeyle getirilen sontaj makinesi halatın kopmasıyla 4 katlı bir binanın en alt katına girdi. İçeride bulunan yatalak kadın şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. O esnada markete olan kızı eve geldiğine büyük şok yaşadı.
O esnada markete olan kızı eve geldiğine büyük şok yaşadı. Gözyaşlarına boğulan kız, annesinin iyi olduğunuz görünce rahat bir nefes aldı. Daireye çarpan kepçe içeriyi savaş alanına çevirirken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.