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Kağıthane’de iş makinesi eve girdi, yatalak kadın şans eseri kurtuldu

KAĞITHANE’DE BULUNAN BİR İNŞAAT ALANINDA ÇALIŞAMA YAPILMASI İÇİN KEPÇEYLE GETİRİLEN SONTAJ MAKİNESİ HALATIN KOPMASIYLA 4 KATLI BİR BİNANIN EN ALT KATINA GİRDİ. İÇERİDE BULUNAN YATALAK KADIN ŞANS ESERİ KAZADAN YARA ALMADAN KURTULDU. O ESNADA MARKETE OLAN KIZI EVE GELDİĞİNE BÜYÜK ŞOK YAŞADI.

Kağıthane’de iş makinesi eve girdi, yatalak kadın şans eseri kurtuldu

Kağıthane’de bulunan bir inşaat alanında çalışama yapılması için kepçeyle getirilen sontaj makinesi halatın kopmasıyla 4 katlı bir binanın en alt katına girdi. İçeride bulunan yatalak kadın şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. O esnada markete olan kızı eve geldiğine büyük şok yaşadı.

Olay, Kağıthane Levent Sokak’ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat alanında çalışma yapılması üzere kepçe sondaj makinesini çekerek alana götürmek istedi. Kepçenin ucuna bağlı olan makinenin halatının kopmasıyla makine yokuş aşağı düşmeye başladı. Sokakta herhangi birinin olmaması can kaybını önlerken, makine 4 katlı bir binanın en alt katına girdi. Evde bulunan yatalak kadın, şans eseri kazayı yara almadan kurtuldu.

O esnada markete olan kızı eve geldiğine büyük şok yaşadı. Gözyaşlarına boğulan kız, annesinin iyi olduğunuz görünce rahat bir nefes aldı. Daireye çarpan kepçe içeriyi savaş alanına çevirirken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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