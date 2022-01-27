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Kağıthane’de kaldırıma çarpan panelvan devrildi

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Kağıthane’de karlı yolda yokuş aşağıya inen araç, kaldırıma çarparak devrildi. Kaza anı kameralara yansırken, sürücü yara almadan kurtuldu.

Kağıthane’de kaldırıma çarpan panelvan devrildi
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Kağıthane’de karlı yolda yokuş aşağıya inen araç, kaldırıma çarparak devrildi. Kaza anı kameralara yansırken, sürücü yara almadan kurtuldu.

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Kaza, geçtiğimiz pazar günü saat 07.30 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mega kentte etkili olan kar yağışı sonrası bir sürücü, 34 ANH 110 plakalı panelvan araçla dik bir yokuştan inmek istedi. Bir süre ilerleyen sürücü karşı yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Kontrolden çıkan araç, devrilerek yan yattı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansırken, araç içerisindeki sürücü vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

Yara almadan kurtuldu

Sürücünün yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Araç ise çekici yardımıyla kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü.

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