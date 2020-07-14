Olay, 13 Temmuz günü saat 03.00 Kağıthane Hürriyet Mahallesi Manolya Sokakta meydana geldi. İddialara göre Moğolistan uyruklu Enkhmunkh Erdene Batsukh,(40) isimli kadın ile evine gelen Moğolistan uyruklu erkek arkadaşı T.G. (52) ile aralarında kıskançlık nedeniyle aralarında tartışma çıktı. T.G. kadını bıçaklayarak kaçtı. Kaçan şahıs, polis ekipleri tarafından Kağıthane ’de yakalandı. Emniyette işlemleri biten şahıs adliyeye sevk edildi.
Kağıthane’de kıskandığı sevgilisini bıçaklayarak öldüren şahıs yakalandı
KAĞITHANE'DE KISKANDIĞI SEVGİLİSİNİ BIÇAKLA ÖLDÜREN ŞAHIS YAKALANDI. EMNİYETTE İŞLEMLERİ BİTEN ŞAHIS ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.
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