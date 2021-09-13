Kağıthane’de kontrolü kaybeden taksi sürücüsü beton bariyerlere çarparak durabildi

Kağıthane’de seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden taksi sürücüsü, yol kenarındaki beton bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sonrası araç içerisinde sıkışan taksi sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Mahallesi Cendere Caddesi üzerinde meydana geldi. Nuri Mutlu yönetimindeki 34 TGA 61 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybederek yol üzerindeki beton bariyerlere çarptı. Kaza sonrası sürücü araç içerisinde sıkışırken ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Taksi sürücüsünün yardımına iş arkadaşları koştu

Kazayı duyan Nuri Mutlu’nun taksici arkadaşları olay yerine geldi. Arkadaşları itfaiye ekiplerinin çalışmasında araç içerisinde sıkışan Nuri Mutlu’yu çıkarmak için seferber oldu.

Araç içerisinden çıkartılan sürücü ambulans ile hastaneye kaldırılırken kazada ağır hasar gören otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.