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Kağıthane’de korkutan yangın

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Kağıthane’de üç katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevler yan binaya da sirayet ederken, çevredeki vatandaşlar yangını film izler gibi seyretti.

Kağıthane’de korkutan yangın
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Kağıthane’de üç katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevler yan binaya da sirayet ederken, çevredeki vatandaşlar yangını film izler gibi seyretti.

Olay, Kağıthane’nin Talatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 10.00 sıralarında üç katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Binada bulunanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevler, yan tarafta bulunan 4 katlı binaya da sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına havadan ve yerden müdahale etti. Yangın söndürülürken, olayda yaralanan olmadı. Çevrede bulunan vatandaşlar ise yangını adeta film izler gibi izledi. Yangının küçük çaplı bir patlamanın ardından çıktığı öğrenildi.

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