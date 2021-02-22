Kağıthane’de korkutan yangın

Kağıthane’de bir inşaatta bulunan ısı yalıtım malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı. Dumanlar çevre ilçelerden görüldü. İnşaatta bulunan işçiler kokuyu fark edince kendilerini inşaat alanının dışına atıp itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay saat 10.30 sıralarında Kağıthane Güzeldere Caddesi üzerindeki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat çalışmalarına devam eden işçileri yangın kokusu aldı. Yangın kokusunu aldıktan sonra kendilerini dışarıya atan çalışanlar dumanların yükseldiğini görerek itfaiye ekiplerine haber verdi.

Dumanlar gökyüzünden göründü

Çevre ilçelerden de görünen dumanlar panik yaşattı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarına başladı. İnşaatın bodrum katındaki ısı yalıtım malzemelerinin yandığı tespit edildi. İtfaiye ekipleri yangını daha fazla büyümeden kısa sürede söndürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri ise yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.