Kağıthane’de korkutan yangın

Kağıthane’de bir inşaatta bulunan ısı yalıtım malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı. Dumanlar çevre ilçelerden görüldü. İnşaatta bulunan işçiler kokuyu fark edince kendilerini inşaat alanının dışına atıp itfaiye ekiplerine haber verdi.
Dumanlar gökyüzünden göründüÇevre ilçelerden de görünen dumanlar panik yaşattı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarına başladı. İnşaatın bodrum katındaki ısı yalıtım malzemelerinin yandığı tespit edildi. İtfaiye ekipleri yangını daha fazla büyümeden kısa sürede söndürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri ise yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.