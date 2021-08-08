Kağıthane’de kumar oynayan 9 kişiye 12 bin lira ceza

Kağıthane’de bir mekanda kumar oynatılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, kumar oynayan 9 şahsa 12 bin 24 TL idari para cezası kesti.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, geçtiğimiz Cuma saat 21.00 sıralarında Kağıthane Sultan Selim Mahallesi’nde gerçekleştirilen operasyonda suça karıştığı tespit edilen 14 şahıs yakaladı. Yapılan aramalarda 1 adet rulet ve masası, 538 adet para yerine kullanılan renkli pul, 4 deste çeşitli oyun kartları ele geçirildi. Öte yandan oyun oynadığı tespit edilen 9 şahsa 12 bin 024 TL idari para cezası işlemi uygulanırken, işyeri sahibi ve 4 işyeri çalışanı hakkında kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem uygulandı.