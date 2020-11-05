Kağıthane’de midibüsün kundaklandığı iddiası

Kağıthane’de, park halindeki midibüsün kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldığı ileri sürüldü. Midibüsten yükselen alevler yanındaki iş yerine sıçrarken, iş yerinin dış cephesi tamamen yandı.
Olay, saat 06.20 sıralarında Kağıthane Yeşilce Mahallesi Seçilmiş Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta park halinde olan midibüs, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Araç bir anda yanmaya başladı. Midibüsten yükselen alevler, yanındaki elektrik panosu imalathanesinin dış cephesine sıçradı.
Kimsenin yaralanmadığı olayda, midibüs hurdaya dönerken iş yerini dış cephesi de tamamen yandı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise incelemenin ardından şüpheli kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.