Kağıthane’de oğlunu vuran babanın soruşturması tamamlandı

Kağıthane’de kavga ettikleri esnada oğlunu silahla yaralayan Kemal K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede babanın 27 yıla kadar, oğlunun ise 3.5 yıla kadar hapsi talep edildi.

Kağıthane’de evlerinde çıkan kavgada oğlu Selim K.’yı (49) silahla yaralayan Kemal K. (70) hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, müşteki şüphelilerin ikametlerinde tartıştıkları esnada tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve müşteki şüpheli Selim K.’nın diğer müşteki şüpheli Kemal K.’ya hitaben ‘annemin ölümüne sen neden oldun, senin yüzünden annem öldü’ dediği ve sinkaflı sözler ederek üzerine yürüdüğü anlatıldı. Müşteki şüpheli Selim K.’nın Kemal K.’nın başına sert bir cisimle vurduğunun kaydedildiği iddianamede, bu sırada tarafların yere düştüğü ve boğuşma sırasında birbirlerine vurmaya devam ettikleri aktarıldı. Müşteki şüpheli Selim K.’nın olay sırasında elinde bulunan falçata ile müşteki şüpheli Selim K.’ya sinkaflı sözler ettiğinin belirtildiği iddianamede, müşteki şüpheli Selim K.’nın falçatayı Kemal K.’nın elinden alarak fırlattığı kaydedildi.

Müşteki şüpheli Kemal K.’nın yatak odasına kaçtığının anlatıldığı iddianamede, şüpheli Selim K.’nın arkasından gelmesi üzerine yatak odasında bulunan silahı alarak oğlu ile boğuşmaya başladığı ve ‘seni öldüreceğim’ diyerek tehditte bulunduktan sonra bir el ateş ettiği belirtildi. Müşteki şüpheli Kemal K.’nın olay yerine gelen polis ekiplerine öz oğlunu vurduğunu söylediğinin belirtildiği iddianamede, olayda kullandığı tabanca dahil olmak üzere iki tabanca ile 44 adet fişeği polislere teslim ettiği aktarıldı.

Müşteki şüpheli Selim K.’nın karnından silahla yaralandığı ve başında da kanama bulunduğunun belirtildiği iddianamede, yaralanma nedeniyle hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi. Müşteki şüpheli Selim K.’nın Adli Tıp Kurumu raporunda, vücudunda oluşan kırıkların yaşam fonksiyonlarına etkisinin orta derece olduğunun belirtildiği iddianamede, diğer müşteki şüpheli Kemal K.’nın ise basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığının aktarıldı.

Müşteki şüpheli Selim K.’nın ‘hakaret’ ve ‘üst soya karşı silahla kasten yaralama’ suçlarından 9 aydan 3.5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği iddianamede, müşteki şüpheli Kemal K.’nın ise ‘ruhsatsız silah bulundurma’ , ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘altsoya karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından 14 yıl 9 ay 27 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Müşteki şüpheliler iddianamenin gönderildiği İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Olayın geçmişi

Kağıthane Sultanselim Mahallesinde 28 Eylül 2021 günü, 21.30 sıralarında meydana gelen olayda Kemal K. (70), öz oğlu Selim K.’yı (49) silahla yaralanmıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, Kemal K.’yı gözaltına almış, sağlık ekipleri ise Selim K.’yı hastaneye kaldırmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Kemal K., tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Öte yandan 2021 yılının Mayıs ayında Kemal K.’nın Alzheimer hastası olan eşi Hanife K.’nın doğum gününde, gece saatlerinde evde öldüğü, eşi ile oğlunun ise sabah saatlerinde durumu polise bildirdikleri öğrenilmişti.