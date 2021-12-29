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Kağıthane’de park halindeki otomobilin yanma anı kamerada

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Kağıthane’de park halindeki otomobil yanarak kül oldu. Otomobilin yanma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kağıthane’de park halindeki otomobilin yanma anı kamerada
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Kağıthane’de park halindeki otomobil yanarak kül oldu. Otomobilin yanma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın saat 04.00’da Kağıthane Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halinde olan 34 CJU 782 plakalı otomobil bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı.

Çevredeki vatandaşların iddiasına göre bir süredir park halindeki otomobilden alevlerin yükseldiğini fark edenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın park halindeki diğer otomobillere sıçramadan söndürüldü.

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Alevlerin yükseldiği anlar ise o sırada görüntü çeken bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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