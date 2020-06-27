Kağıthane’de silahlı saldırı: 1’i çocuk 3 yaralı

Kağıthane’de motosikletli bir saldırgan spor merkezi önünde dehşet saçtı. Rastgele sıkılan kurşunlar sonucu 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.
Olay esnasında orada bulunan ve dehşet anını yaşayan Rıfat Yılmaz, “Oturduğumuz esnada karşımızdaki çocuk vuruldu. Ondan sonra vücudumda bir sıcaklık hissettim. Orada Taha adında bir arkadaş var. Mermi ayağına isabet etmiş. Ayağı kanlar içindeydi. Ben de yanlışlıkla o esnada silahla ateş açarak tetiği çekmeye çalışan kişinin üzerine doğru koşmuşum. O esnada ağabey sen ne yaptın ya vurdun bizi her taraf kan oldu, dedim. Bunu söylediğim an elinde silah vardı korktum tabi biraz. Tekrar o alandan uzaklaştım. Tam olarak yüzünü hatırlamıyorum ama caddeye doğru kaçtı. Olayı gerçekleştirenin bir kişi olduğunu gördüm. Yaralanan 3 kişiydi. Biri spor salonunda çalışan ablanın 8-9 yaşlarında bir çocuğuydu. O da ayağından yaralandı. Kucağına alıp getirdiler çocuğu. Onun da ciddi bir şeyi yok” dedi.
Öte yandan hastaneye kaldırılan 1’i çocuk 3 yaralının hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.