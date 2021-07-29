Kağıthane’de sır intihar

Kağıthane’de bunalıma giren iş adamı kendi evinde silahla intihar etti. Kendisinden haber alınamaması üzerine ihbarda bulunan ve eve polisle giren komşuları, 45 yaşındaki iş adamı Seyfettin Ulupınar’ın yerde hareketsiz buldu. Yapılan ilk incelemede intihar ettiği belirlenen Ulupınar’ın geride bir mektup bıraktığı öğrenildi.

Olay, dün saat 15:00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi Destan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın 2. katında oturan Seyfettin Ulupınar’dan yakınları haber alamayarak komşularına haber verdi. Ulupınar’ın komşuları kontrol etmek için eve geldi ancak içeriye giremedi. Ardından polis ekiplerine haber veren komşular polis ile birlikte daireye girdi. Komşuları Seyfettin Ulupınar’ı yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Ulupınar’ın silahla intihar ettiği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Seyfettin Ulupınar’ın intihar etmeden önceye geride bir not bıraktığı öğrenildi.

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Seyfettin Ulupınar’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kendi yaşadığı evde silahla intihar eden Ulupınar’ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.