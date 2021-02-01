Kağıthane’de sokak ortasında silahlı dehşet

Kağıthane’de bir şahıs, uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede incelemelerde bulundu. Olay yerinde 4 adet boş kovan bulan polis ekipleri, güvenlik kameralarını izleyerek saldırganın eşkalini belirledi. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.Kağıthane’de sokak ortasında yaşanan silahlı dehşet, güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sokakta bekleyen şahsın yanına gelen saldırgan, bacaklarına doğru ateş ediyor. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralı şahıs ise yere yığılıyor.