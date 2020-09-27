Kağıthane’de toplu taşımalarda maske ve mesafe denetimi

Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarında maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Sürücülerin ve yolcuların uyarıldığı denetimlerde, kurallara uyulduğu görüldü.
Toplu taşımalarda kurallara uyuluyorSürücülerin ehliyet ve ruhsatlarını kontrol eden polis, araçlarda fazla yolcu olup olmadığına baktı. Uyarılarda bulunan polis ekiplerinin gün boyu denetimlerini sürdüreceği öğrenildi. Kontrollerde toplu taşıma araçlarında kurallara uyulduğu görüldü.