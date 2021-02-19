Kağıthane’de trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü

Kağıthane’de süratli bir şekilde kırmızı ışıkta geçen otomobil sürücüsü, dönüş yapan araca çarpınca ortalık savaş alanına döndü. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü alanının dış duvarının yıkıldığı ve elektrik direğinin devrildiği kazada, tekerleği kopan araçta kullanılamaz hale geldi.
Ortalık savaş alanına döndü
Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri elinden yaralanan sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada otomobilin lastiği koparken ve motoru ise dağıldı. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından araçlar çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. Kazaya karışan diğer sürücü, “Ben kavşaktan dönüş yaparken, bana yeşil yandı. 1 saniye falan bekledim, dönerken son sürat geldi ve bana vurarak buraya savruldu. Ben o şokta ne olduğunu göremedim. Lastikleri koptu, benim hatam kırmızıda geçti diye de kabul etti. Hafif şekilde yaralandı” dedi.Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.