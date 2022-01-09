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Kağıthane’de uyuşturucu taciri serum şeklindeki uyuşturucu ile yakalandı

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Kağıthane’de uyuşturucu ticareti yapan şahıs, evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin evinde 550 adet uyuşturucu hap, 17 adet serum şeklinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kağıthane’de uyuşturucu taciri serum şeklindeki uyuşturucu ile yakalandı
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Kağıthane’de uyuşturucu ticareti yapan şahıs, evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin evinde 550 adet uyuşturucu hap, 17 adet serum şeklinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kağıthane Telsizler Mahallesi’nde 7 Ocak günü yabancı uyruklu M.H.H. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aynı gün saat 22.00’de şahsın ikametine operasyon düzenledi. Operasyonda M.M.H. yakalanarak gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada 4 gram mariuana, 53 tablet toplamda 550 adet uyuşturucu hap, 17 adet serum şeklinde uyuşturucu madde, bin 55 dolar, 115 euro, 10 paund, 10 Kanada doları, 2 bin 490 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan

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dün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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