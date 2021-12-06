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Kahvehane önünde silahlı saldırıya uğradı

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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kahvehane önünde 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan genç ağır yaralandı.

Kahvehane önünde silahlı saldırıya uğradı
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kahvehane önünde 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan genç ağır yaralandı.

Olay, Adapazarı ilçesi Tekeler Mahallesi Çevreyolu Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehane önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahvehane önünde duran İ.Ş. (25) otomobille bölgeye gelen iki şahsın silahlı saldırısına uğradı. Bacağına isabet eden kurşunlar neticesinde kanlar içerisinde yere yığışan İ.Ş.’yi fark gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı daha sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay sonrası otomobil ile kaçarak kayıplara karışan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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