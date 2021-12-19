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Kahvehanede kumar pahalıya patladı

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Sakarya’nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince kumar oynatıldığı tespit edilen kahvehaneye yapılan baskında 12 kişiye idari para cezası uygulanırken, işletme sahibine ise ‘kumar oynatmak ve yer temin etmekten’ adli işlem başlatıldı.

Kahvehanede kumar pahalıya patladı
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Sakarya’nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince kumar oynatıldığı tespit edilen kahvehaneye yapılan baskında 12 kişiye idari para cezası uygulanırken, işletme sahibine ise ‘kumar oynatmak ve yer temin etmekten’ adli işlem başlatıldı.

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Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Karasu’nun Darıçayırı Mahallesi’nde bir kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen Karasu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, gece saatlerinde ilgili adrese baskın düzenledi. Baskın esnasında kahvehane içerisinde bulunan ve kumar oynadıkları tespit edilen 12 kişiye para cezası uygulandı. İşletme sahibi olduğu belirlenen ve idari para cezası uygulanan E.I. hakkında ayrıca ‘kumar oynatmak ve yer temin etmekten’ adli işlem başlatıldı.

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