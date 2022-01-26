banner4556

Kalorifer kazanı büyük gürültüyle patladı: 2 yaralı

banner4336

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kalorifer kazanı büyük bir gürültüyle patladı. Patlama sonrası savaş alanına dönen evde 2 kişi yaralandı.

Kalorifer kazanı büyük gürültüyle patladı: 2 yaralı
banner4583

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kalorifer kazanı büyük bir gürültüyle patladı. Patlama sonrası savaş alanına dönen evde 2 kişi yaralandı.

banner4575

Olay, İnegöl’ün kırsal Mezit Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı evin kalorifer kazanı büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın etkisiyle evin bazı duvarları yıkılırken, camları patladı ve eşyalar kullanılamaz hale geldi. Odada oturan Huriye E.(41) ve eltisi Gönül E.(42) yaralandı. Olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. 2 yaralı kadın olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Yanan ayakkabılık bina sakinlerini sokağa döktü
Yanan ayakkabılık bina sakinlerini sokağa döktü
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4586

banner4578

banner4349