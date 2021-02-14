Kameralara yansıyan şüpheliler yakalandı

Beşiktaş’ta hırsızlık yaptıkları anlar kameralara yansıyan şüpheliler polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüphelilerin suç kayıtları ortaya çıktı
Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışma ile işyerinden hırsızlık yapan iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Serkan A.’nın 3 adet, İsmet B.’nin ise 5 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.Öte yandan şüphelilerin işyerinin önüne gelmeleri ve hırsızlık anları çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.