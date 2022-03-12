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Kamiloba'da kaçak alkol ve tütün operasyonu

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Kamiloba'da kaçak alkol ve tütün imalatı yapıldığı tespit edilen eve operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan 2 şüpheli serbest bırakılırken, satışa hazır halde bulunan çok sayıda alkol şişeleri, 13 kilogram kaçak tütün ve çok sayıda makaron ele geçirildi.

Kamiloba'da kaçak alkol ve tütün operasyonu
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Mart tarihinde Büyükçekmece Kamiloba Mahallesi Kamilbey Caddesi’ndeki bir evde kaçak alkol ve tütün imalatı yapıldığını tespit etti. Adrese düzenlenen operasyonda ekipler, 2 adet otomatik sigara sarma makinesi, 5 koli halinde 50 bin adet makaron, 2 bin 300 adet sigara kutusu, 13 kilogram paketli tütün, 20 litre metil alkol, 100cc 42 adet kaçak alkol, 70 cc 34 adet kaçak alkol, 50 cc 20 adet kaçak alkol, 35 cc 30 adet kaçak alkol, 3 litre 8 adet kaçak alkol, 2 litre 4 adet kaçak alkol, 75 cc 12 adet kaçak alkol, 150 cc 5 adet kaçak alkol, 1 litrelik 3 şişe anason aroması, 25 cc 5 adet üzüm aroması ele geçirildi. Yakalanan S.A. (49) ile E.Z.K. (53) isimli şüpheli şahıslar ise adli kontrolün ardından serbest bırakıldı.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2022, 13:26
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