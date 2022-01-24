banner4556

Kamp alanında mahsur kalan gençlerin imdadına yetiştiler

banner4336

Kocaeli’de kamp yapan gençler, yoğun kar yağışı sebebiyle dağda mahsur kalınca yardımlarına ekipler koştu. Gençler bölgeden güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Kamp alanında mahsur kalan gençlerin imdadına yetiştiler
banner4581

Kocaeli’de kamp yapan gençler, yoğun kar yağışı sebebiyle dağda mahsur kalınca yardımlarına ekipler koştu. Gençler bölgeden güvenli bir şekilde tahliye edildi.

banner4575

Kocaeli’nin Yuvacık bölgesinin üst kesimlerine kamp için giden gençler, yoğun kar yağışı sebebiyle zor anlar yaşadı. Gençler hemen Gölcük Belediyesi ekiplerine haber verdi. Harekete geçen ekipler, gençlerin kamp yaptığı alana giderek, güvenlik bir şekilde tahliye edildi. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer gençlerin tahliyesi sırasında ekiplerden sık sık bilgi aldı.

YORUM EKLE
Gönder

banner3841

banner4586

banner4578

banner4349