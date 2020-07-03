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Kamuoyunda ‘Büyükada’ davası olarak bilinen, 11 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç’ı örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay, 3 sanığı örgüte yardım suçundan 2 yıl 1 ay hapse çarptırı

Kamuoyunda ‘Büyükada’ davası olarak bilinen, 11 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç’ı örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay, 3 sanığı örgüte yardım suçundan 2 yıl 1 ay hapse çarptırırken, 7 sanığın ise beraatine hükmetti.

Kamuoyunda ‘Büyükada’ davası olarak bilinen, 11 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç’ı örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay, 3 sanığı örgüte yardım suçundan 2 yıl 1 ay hapse çarptırı
Kamuoyunda ‘Büyükada’ davası olarak bilinen, 11 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç’ı örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay, 3 sanığı örgüte yardım suçundan 2 yıl 1 ay hapse çarptırırken, 7 sanığın ise beraatine hükmetti.
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