Kamuoyunda ‘Büyükada’ davası olarak bilinen, 11 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç’ı örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay, 3 sanığı örgüte yardım suçundan 2 yıl 1 ay hapse çarptırı
Kamuoyunda ‘Büyükada’ davası olarak bilinen, 11 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç’ı örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay, 3 sanığı örgüte yardım suçundan 2 yıl 1 ay hapse çarptırırken, 7 sanığın ise beraatine hükmetti.
Kamuoyunda ‘Büyükada’ davası olarak bilinen, 11 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç’ı örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay, 3 sanığı örgüte yardım suçundan 2 yıl 1 ay hapse çarptırırken, 7 sanığın ise beraatine hükmetti.
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