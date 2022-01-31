banner4556

Kamyonet devrildi, Bursa-İstanbul yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

banner4336

Bursa’da kontrolden çıkan kamyonet devrildi. Kaza sonrası Bursa-İstanbul yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kamyonet devrildi, Bursa-İstanbul yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
banner4584

Bursa’da kontrolden çıkan kamyonet devrildi. Kaza sonrası Bursa-İstanbul yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

banner4575

Kaza, Bursa-İstanbul yolunun Dürdane rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 JP 6858 plakalı kamyonet, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin yardımı ile hafif yaralanan kamyonet sürücüsü araçtan çıkarıldı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulans, hafif yaralanan sürücüyü her ihtimale karşı Bursa Şehir Hastanesine götürdü. Bursa-İstanbul yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Devrilen kamyonet yaklaşık bir saat sonra çekici marifetiyle kaldırılarak trafik normal seyrine döndü.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Afrin’deki 700 çocuk daha üşümeyecek
Afrin’deki 700 çocuk daha üşümeyecek
  1. SAKARYA

banner3841

banner4586

banner4578

banner4349