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Kamyonet ile otomobilin karıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı

Kamyonet ile otomobilin karıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı

Kamyonet ile otomobilin karıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı

Kamyonet ile otomobilin karıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı

(İSTANBUL) İHA Avcılar Cihangir Mahallesi’nde bir kamyonet ile otomobilin karıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı. Kazada kamyonet paramparça oldu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaralılara müdahalesi devam ediyor.
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