Kamyonetin açık unutulan kasa kapağı dehşeti yaşattı

Küçükçekmece’de bir süredir bacağı kırıldığı için evde istirahat halinde olan bir kişi, sokağa çıktı ilk gün hayatının dehşetini yaşadı. Talihsiz adama sokakta yürüdüğü sırada seyir halinde olan bir kamyonun açık unutulan kasasının kapağı çarptı. Benzer bir kazada 2 yıl önce Ankara’da kamyonetin kasa kapağının açılarak başına çarpması sonucu üniversite öğrencisi İrem Kütük hayatını kaybetmişti.
Öte yandan olay anları bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde olacaklardan habersiz bir şekilde yolda yürüyen genç adam kamyonun unutulan kasasının sert bir şekilde çarptığını görüldü. Diğer taraftan benzer bir kazada 2 yıl önce Ankara’da kamyonetin kasa kapağının açılarak başına çarpması sonucu üniversite öğrencisi İrem Kütük hayatını kaybetmişti.