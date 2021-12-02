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Kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

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Bilecik’te bir kamyonetin, önünde seyreden motosiklete çarpması sonucu ağır yaralanan sürücüsü hayatını kaybetti.

Kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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Bilecik’te bir kamyonetin, önünde seyreden motosiklete çarpması sonucu ağır yaralanan sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre; Bilecik’te Bozüyük istikametine seyir halindeki Muzaffer İpek yönetimindeki 54 AC 744 plakalı kamyonet, önünde seyreden Ali Osman Efe (62) idaresindeki 11 BB 910 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek ağır yaralanan motosiklet sürücü Ali Osman Efe, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şahıs burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma kazayla ilgili araştırma başlatırken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Kamyon sürücüsünün bugün ifadesi alınmak üzere adliyeye çıkarıldığı öğrenildi.

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