Kamyonun biçtiği otomobil kağıt gibi ezildi: 3 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesi D-100 karayolunda sac yüklü kamyonun kağıt gibi ezdiği otomobilde sıkışarak yaralanan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, gece saatlerinde D-100 karayolu Kuzey Marmara Otoyolu Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akyazı’dan Adapazarı istikametine ilerlemekte olan Hasan Y. idaresindeki 41 EP 811 plakalı sac yüklü kamyon, Şemsettin K. idaresindeki 38 H 0138 plakalı Opel marka otomobile çarparak, metrelerce sürükledi. Kamyonun adeta kağıt gibi ezdiği otomobil sürücüsü Şemsettin K. ile araç içerisinde bulunan Emine ve Mehmet K. otomobilde sıkışarak yaralandı. Can pazarının yaşandığı kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde yaralılar sıkıştıkları bölgeden çıkartıldı. SAKTİM ekiplerinin de destek verdiği kurtarma çalışmalarında, bulundukları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, yola fırlayan kamyondaki sacın ise sabah saatlerinde bulunduğu yerden kaldırıldığı öğrenildi.