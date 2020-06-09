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Kanalizasyon açma aracı devrildi: 2 yaralı

SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ İSKİ’NİN KANALİZASYON AÇMA ARACI YOKUŞ AŞAĞI İNERKEN DEVRİLDİ. ARAÇ İÇİNDEKİ BİRİ ŞOFÖR 2 KİŞİ YARALANIRKEN, BÖLGEDE TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI.

Kanalizasyon açma aracı devrildi: 2 yaralı

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İSKİ’nin kanalizasyon açma aracı yokuş aşağı inerken devrildi. Araç içindeki biri şoför 2 kişi yaralanırken, bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında İstoç Başakşehir istikametinde yaşandı. İSKİ’nin kanalizasyon açma aracı sürücüsü yokuş aşağıya inerken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybeden araç devrildi. Araç içinde bulunan şoför ile birlikte 2 kişi kendi imkanları ile çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazanın yaşandığı bölge de trafik yoğunluğu oluştu. Devrilen aracın kaldırılması sonrasında trafik akışı normale döndü.

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