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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 22.31’de merkez üssü Balıkesir’in Dursunbey ilçesi Ayvacık olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.

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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 22.31’de merkez üssü Balıkesir’in Dursunbey ilçesi Ayvacık olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 22.31’de merkez üssü Balıkesir’in Dursunbey ilçesi Ayvacık olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.
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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 22.31’de merkez üssü Balıkesir’in Dursunbey ilçesi Ayvacık olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.

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