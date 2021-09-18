Kandırdığı avukatın telefonunu böyle çaldı

İstanbul’da kendisini şirket sahibi olarak tanıtarak lüks restoranlarda buluştuğu 12 avukatın telefonlarını "şarjzım bitti" diyerek alıp kaçan şüpheli yakalandı. Dolandırıcılık, gasp ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından 10 ayrı suç kaydının bulunduğu ortaya çıkan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
12 avukatın telefonunu çaldığı tespit edildi
12 avukatın telefonunu çaldığı tespit edilen şahsın kurbanlarının telefonunu alarak uzaklaşması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde buluştuğu avukatın telefonunu alan dolandırıcının bir süre sonra mekandan ayrılarak uzaklaştığı görülüyor.