Kandırdığı avukatın telefonunu böyle çaldı

İstanbul’da kendisini şirket sahibi olarak tanıtarak lüks restoranlarda buluştuğu 12 avukatın telefonlarını "şarjzım bitti" diyerek alıp kaçan şüpheli yakalandı. Dolandırıcılık, gasp ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından 10 ayrı suç kaydının bulunduğu ortaya çıkan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İddiaya göre, kendisini şirket sahibi olarak tanıtan Sinan G. (43) lüks lokantaya çağırdığı avukatla yemek yedi. Bir süre sonra telefonunun şarjının bittiğini söyleyen Sinan G., görüştüğü avukatın telefonunu istedi. Telefonu alan şüpheli şahıs, konuşarak dışarı çıkarak kayıplara karıştı. Gelen şikayetler üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilen Sinan G.’yi yakaladı. dolandırıcılık, gasp ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından 10 adet suç kaydı bulunan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12 avukatın telefonunu çaldığı tespit edildi

12 avukatın telefonunu çaldığı tespit edilen şahsın kurbanlarının telefonunu alarak uzaklaşması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde buluştuğu avukatın telefonunu alan dolandırıcının bir süre sonra mekandan ayrılarak uzaklaştığı görülüyor.