Kanlıca’daki tarihi yalı için tahliye davası

Ünlü denizci doktor merhum Prof. Dr. Süleyman Dirvana’nın eşi Zeynep Dirvana, Kanlıca’daki tarihi yalısında 21 yıldır kiracı olan iş adamı Ali Karacan’a "tahliye davası" açtı.

Ünlü denizci doktor merhum Prof. Dr. Süleyman Dirvana’nın eşi Zeynep Dirvana, Kanlıca’daki yalısında 21 yıldır kiracısı olan iş adamı Ali Karacan’da tahliye davası açtı. Dirvana’nın avukatı Handan Bakbak aracılığıyla Beykoz Sulh Hukuk Mahkemesinde sunulan dava dilekçesinde, yalının aile yadigarı olduğu, ve Dirvana çiftinin evlendikten sonra yıllarca bu yalıda yaşadığı belirtildi. Dirvana ailesinin Bodrum’a taşındığının anlatıldığı dilekçede, yalıyı Karacan ailesine kiraladığı ancak Süleyman Dirvana’nın vefat etmesinin ardından Dirvana ailesinin İstanbul’a geri dönme kararı aldığı kaydedildi.

“Ali Karacan’ın yalıdan tahliyesine karar verilmesini talep ederiz”

Avukat Handan Bakbak tarafından sunulan dilekçede, 2019 yılının Ali Karacan’ın tahliye edildiğine dair söz verdiği belirtilerek, “Ali Karacan, yalıda varlığını sürdürmek için ısrarcı ve cüretkar bir tavır ile artık meseleyi tahammül edilemez hale getirmiştir. Müvekkile verdiği tahliye sözünü ihlal eden Ali Karacan yüzünden, Dirvana ailesi tüm projelerini ötelemek durumunda kalmış, fazlasıyla zarara uğramıştır. Müvekkil, pandemi süreci ve Ali Karacan’ın velayet davası için bu eve ihtiyacı olduğu hususundaki manevi baskısından çok etkilenmiştir. Ancak Ali Karacan’dan kaynaklanan bu sorunlar yüzünden Dirvana ailesi maddi ve manevi birçok zarara uğramıştır. Müvekkil 2022 Eylül ayı itibariyle torununun eğitimi için artık İstanbul’da yaşama kararı da almıştır. İstanbul’da yaşayacak başka bir konutları da bulunmamaktadır. Bu nedenle müvekkil ve ailesini mağdur eden Ali Karacan ile kira ilişkisinin sonlandırılmasına ve gerçek ihtiyaç sebebiyle yalıdan tahliyesine karar verilmesini talep ederiz” denildi.