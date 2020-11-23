Kapatılan Taraf Gazetesi yazarı Mehmet Baransu, "Gülen’i Bitirme Kararı 2004’te MGK’da Alındı” başlıklı haberi nedeniyle yargılandığı davada 4 ayrı suçtan 17 yıl 1 ay hapse çarptırıldı.
Kapatılan Taraf Gazetesi yazarı Mehmet Baransu, "Gülen’i Bitirme Kararı 2004’te MGK’da Alındı” başlıklı haberi nedeniyle yargılandığı davada 4 ayrı suçtan 17 yıl 1 ay hapse çarptırıldı.
Kapatılan Taraf Gazetesi yazarı Mehmet Baransu, "Gülen’i Bitirme Kararı 2004’te MGK’da Alındı” başlıklı haberi nedeniyle yargılandığı davada 4 ayrı suçtan 17 yıl 1 ay hapse çarptırıldı.
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