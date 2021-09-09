Kapatılan Zaman Gazetesi’nin eski yazarlarının davasında tanık dinlendi

Kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarlarının Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden yargılandığı davada, tanık dinlendi. Tanıklar, Şahin Alpay’ın örgütün gazetesinde köşe yazdığını, örgüt ile bağlantısının olmadığını iddia etti.

Kapatılan Zaman Gazetesi’nin eski yazarları Ali Bulaç, Mehmet Özdemir, Şahin Alpay ve Mümtazer Türköne’nin Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülen davasında yargılamaya devam edildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Ali Bulaç, Mümtazer Türköne ve Şahin Alpay ile avukatları hazır bulundu. Duruşmada sanık Şahin Alpay’a ilişkin Prof. Dr. Binnaz Toprak ile Zekeriya Tüzen tanık olarak dinlendi. Tanıklar, sanık Alapay’ın sadece örgütün gazetesinde köşe yazdığını ve FETÖ ile ilişkisi olmadığını iddia etti.

Önceki celse, tanık olarak dinlenmesine karar verilen Zaman Gazetesi’nin eski başyazarı Hüseyin Gülerce’ye tebligat yapılmadığı kaydedildi.

Sağlık sorunları olduğunu söyleyen Türköne, yurt dışına çıkması gerektiğini, bu nedenle yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep ettiğini söyledi.

Talebi sorulan sanık Ali Bulaç ise, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kendisiyle ilgili ‘hak ihlali’ kararı verdiğini, kararın Fransızcasını mahkemeye sunduğunu, dışarıda çeviri için 30 bin lira istendiğini belirterek, mahkemenin çeviriyi Adalet Bakanlığı aracılığıyla yaptırmasını talep etti.

Sanık Mümtazer Türköne’nin yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebini reddeden mahkeme, Ali Bulaç’ın çeviri isteğini kabul etti. Hüseyin Gülerce’nin tanık olarak dinlenmesi için yeniden tebligat gönderilmesine karar veren heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Davanın geçmişi

Kapatılan Zaman Gazetesi’nin eski yazarları hakkında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen dava karara bağlanmıştı. Mahkeme, sanık Mümtazer Türköne’yi ‘örgüt üyeliği’ suçundan 10 yıl 6 ay, Ali Bulaç ile Şahin Alpay’ı aynı suçtan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırmış, Mehmet Özdemir ise beraat etmişti. Davanın karara bağlanmasının ardından yapılan temyiz incelemesinde Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi, hükmü ‘eksik inceleme’ yapıldığı gerekçesiyle bozmuştu. Sanıkların eyleminin ‘örgüte yardım’ suçunu oluşturduğunu kaydeden Yargıtay, Türköne’yi tutuklu kaldığı süre nedeniyle tahliye etmişti.