banner4556

Kapıkule Sınır Kapısı’nda kaçak içki ve sigara kağıdı ele geçirildi

banner4336

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında durdurulan bir otomobilde kaçak içki ve 45 bin adet sigara kağıdı ele geçirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı’nda kaçak içki ve sigara kağıdı ele geçirildi
banner4583

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında durdurulan bir otomobilde kaçak içki ve 45 bin adet sigara kağıdı ele geçirildi.

banner4575

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında bir otomobili durdurdu. Edirne’de polis ekiplerince yurda giriş yapmak üzere olan bir otomobilde yapılan arama sonucu, 47 şişe gümrük kaçağı içki ve 45 bin sigara kağıdı ele geçirildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan A.C. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Balıkesir’de JASAT ekipleri 2021 yılında 684...
Balıkesir’de JASAT ekipleri 2021 yılında 684...
  1. BALIKESİR

banner3841

banner4586

banner4577

banner4349