Kapısını zorlayarak içeri girdi, kasadan para çaldı

İstanbul’da gece saatlerinde bir kafenin kapısını zorlayarak giren hırsız, iş yerinin kasasında bulunan bir miktar parayı çalarak kaçtı. Polis tarafından yakalanan hırsızın benzer suçlardan kaydının olduğu anlaşıldı. Şahsın kafeye girdiği ve hırsızlık yaptığı anlar güvenli kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli’de 4 Ocak Salı günü saat 05.00 sıralarında Akşemsettin Mahallesinde bulunan bir kafeyi gözüne kestiren şahıs, cam kapıyı zorlayarak açtı. İçeri giren şahıs kasada bulunan bir miktar parayı çalarak kayıplara karıştı. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince şahsı yakalamak için çalışla başlatıldı.

Polisin yaptığı İnceleme sonucunda işyerinden hırsızlık suçunu gerçekleştiren şüpheli şahsın Ö.V. olduğu anlaşıldı. Şahıs aynı gün içerisinde Akşemsettin Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Ö.V.’nin sorgulamasında daha önce de benzer birçok suçtan kaydının olduğu tespit edildi.

Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Şahsın kafenin kapısını zorlayarak içeri girdiği ve kasadan para çaldığı anlar iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.