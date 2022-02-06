banner4556

Kapıyı açamayan yaşlı kadın için camdan içeri girdiler

banner4664

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde evinde kilitli kalan yaşlı kadını kurtarmak için çalışma başlatan itfaiye ekipleri, açık camdan içeriye girdi.

Kapıyı açamayan yaşlı kadın için camdan içeri girdiler
banner4581

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde evinde kilitli kalan yaşlı kadını kurtarmak için çalışma başlatan itfaiye ekipleri, açık camdan içeriye girdi.

banner4336

Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Arif Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.G. isimli yaşlı kadının oturduğu odanın kapısı kendi kendine kilitlendi. Yaşlı kadın kapıyı açamayınca içeride mahsur kaldığını fark etti. Yaşlı kadının seslenerek haber verdiği komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, merdivenli araç ile yaşlı kadının yaşadığı 3. kata çıktı. Burada açık olan pencereden içeriye giren itfaiye eri, yaşlı kadının kilitlenen kapısını açarak mahsur kaldığı yerden kurtardı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İnce’den muhalefete eleştiri: "6 ayda dağılırsınız"
İnce’den muhalefete eleştiri: "6 ayda dağılırsınız"
  1. POLİTİKA

banner3841

banner4586

banner4577

banner4349