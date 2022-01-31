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Kar bu sefer de Balkanlardan geliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre Çarşamba gününden itibaren Trakya Bölgesinde kar yağışı etkili olması bekleniyor.

Kar bu sefer de Balkanlardan geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre Çarşamba gününden itibaren Trakya Bölgesinde kar yağışı etkili olması bekleniyor.

Başta İstanbul olmak üzere ülkenin birçok noktasında etkili olan kar yağışı bu seferde Balkanlar üzerinden geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi verilerine göre Çarşamba günü Edirne ve Kırklareli’nde başlaması beklenen kar yağışının aynı gün Tekirdağ’da da etkili olması bekleniyor.

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Trakya’yı etkisi altına alması beklenen kar yağışının, İstanbul-Tekirdağ sınırına kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

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