Kar çilesine bir de otobüs çilesi eklendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı otobüsün balatalarında çıkan arıza nedeniyle yolda kaldı. Kar çilesinin üstüne otobüs arızası eklenince yolcular isyan etti.

Olay, saat 22.00 sıralarında TEM otoyolu Seyrantepe mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Kar yağışının artmasıyla birlikte yollarda ilerlemekte güçlük çeken araçlara bir de otobüs arızası eklendi. 49Z hat numaralı Zincirlikuyu-Yeşilpınar seferini yapan İETT otobüsü arızalanarak yolda kaldı. Ağızına kadar yolcu ile dolu olan otobüs TEM otoyoluna Seyrantepe’ye çıktığında durmak zorunda kaldı. Kar yağışının da etkili olması ile birlikte yolcular otobüsten inip taksi çevirmeye başladı.

Otobüste bulunan bir vatandaş "Balatalar ısınmış galiba, otobüs dolu" dedi. Bir diğer vatandaş ise "Rezalet, ne düşünebilirim ki rezalet. Saat 20.00’dan beri yollardayım, donuyorum" ifadelerini kullandı.