Kar esaretindeki İstanbul’da karın tadını çıkarttılar

İstanbul’da kar mücadele devam ederken Kağıthane Hasbahçe Parkı’na gelen vatandaşlar karın keyfini çıkarttı. Bazı vatandaşlar parkta spor yaparken bazıları da köpekleriyle yürüyüş yaptı. Donan göletin üzerinde yürüyen martılar ve kartopu oynayan çocukların karda yuvarlandığı parktaki kartpostallık görüntüler havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da dün öğle saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle E-5 Karayolu, TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu trafiğe kapanmıştı. Sabah saatlerine kadar bekleyen vatandaşları kurtarmak için çalışmalar hız kesmeden devam ederken, Kağıthane Hasbahçe’de ise bazı vatandaşlar karın keyfini çıkarttı. Bazı vatandaşlar parkta spor yaparken bazıları da köpekleriyle yürüyüş yaptı. Donan göletin üzerinde yürüyen martılar ve kartopu oynayan çocukların karda yuvarlandığı parktaki kartpostallık görüntüler havadan görüntülendi.

“İstanbul’da yıllardır böyle bir şey görmüyorduk, çok keyifli”

Parkta spor yapan bir vatandaş, “Çok mutluyum, bu berekettir. Şu anda spor yapıyorum, benim içim 8 derece var, şu anda terliyim. Yaklaşık 1 saattir buradayım ve koşuyorum, 64 yaşındayım. İstanbul berbat durumda. Ben ise sürekli spor yapıyorum, gölet donmuş, her şey güzel” dedi. Bir başka vatanda ise, “Biz rahatız ama işi gücü olanlar dün çok zorlandılar, sıkıntılı bir gün geçirdik. Biraz keyfini yaşayalım diye yürüyüşe çıktım. Dün yollar gerçekten felaketti evimize dönemedik. Havalimanından 12 saatte eve döndük, çok büyük sorun yaşadık ama bugün karın keyfini çıkartıyoruz. Burası Kağıthane Hasbahçe Parkı, çok keyifli bir yer ve kalabalık değil. Araçlar yasaklanınca bende yaya çıktım. Gölette çok keyifli çocuklar üzerine kartopu atıyorlar tadını çıkartıyorlar. İstanbul’da yıllardır böyle bir şey görmüyorduk” ifadelerini kullandı.