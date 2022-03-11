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Kar yağdı, araçlar rampa yukarı çıkamadı

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Esenyurt’ta yoğun kar yağışı nedeniyle yollar buz pistine dönünce rampa yukarı çıkmaya çalışan araçlar zorlandı. Birçok araç geri geri gitmek zorunda kaldı. Ambulans aracının da geri döndüğü görüldü.

Kar yağdı, araçlar rampa yukarı çıkamadı
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Esenyurt’ta yoğun kar yağışı nedeniyle yollar buz pistine dönünce rampa yukarı çıkmaya çalışan araçlar zorlandı. Birçok araç geri geri gitmek zorunda kaldı. Ambulans aracının da geri döndüğü görüldü.

İstanbul Esenyurt’ta gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı nedeniyle yollar buz tuttu. Kara hazırlıksız yakalanan araç sürücüleri ise yolda ilerlemekte zorlandı. Yokuş yukarı gitmekte olan araçlar yolun yarısında kar ve buzlanma nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı. Ambulans aracının da geri döndüğü görüldü.

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