Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 6 araca çarptı

Eyüpsultan’da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan pikap, 6 araca çarparak durabildi. Kazada yolda yürüyen bir kişi saniyelerle aracın altında kalmaktan kurtuldu. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 6 araca çarptı

Eyüpsultan’da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan pikap, 6 araca çarparak durabildi. Kazada yolda yürüyen bir kişi saniyelerle aracın altında kalmaktan kurtuldu. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Eyüpsultan Alibeyköy’de yaşandı. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir pikap, sokakta bulunan 6 araca vurarak durabildi. Bu sırada yolda yürüyen bir genç ise aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Araçlarda maddi hasarın meydana geldiği kaza güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.
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