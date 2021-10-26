Karaburun’da dalgaların arasında kaya parçasına çıkıp balık tuttular

Arnavutköy’de balık tutmak için kayıklarla denizin ortasındaki kayalıklara çıkan balıkçılar, kameralara yansıdı. Balıkçıların kayıklarını da kaya parçasının üzerine çıkarttığı ve dalgalara aldırış etmeden balık tutmaya çalıştığı görüldü. Aynı bölgede geçtiğimiz aylarda balık tutarken denize düşen 4 kişiden biri hayatını kaybetmişti.

Arnavutköy Karaburun Mahallesi’nde geçtiğimiz aylarda deniz kıyısından olta atarak balık tutmaya çalışan 4 arkadaş dalganın vurması il birlikte denize düşmüştü. Dalgaların metre boyunu aştığı denizde bir kişi boğularak yaşamını yitirirken diğer 3 arkadaş ise ağır yaralanmıştı.

Dün çekilen görüntüler de ise balıkçıların kayıklar ile denizin ortasında bulunan küçük kaya parçasına gittiği kayıkları da kaya parçasının üzerine çıkartarak olta ile avcılık yaptığı görüldü. Denizin ortasında ki kayalıklar da olta ile balık tutmaya çalışan balıkçıların dalganın vurması ile birlikte ara ara dizlerine kadar denize girdiği de görüldü. Çılgın balıkçıların o anları işte böyle görüntülendi.