banner4556

Karacabey’de trafik kazası: 1 ölü

banner4664

Karacabey’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Karacabey’de trafik kazası: 1 ölü
banner4582
banner4336

Karacabey’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir-Bursa karayolu Karakoca Mahallesi yakınlarında Sezgin Arslan idaresindeki 16 ALC 738 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden Mustafa Vatansever idaresindeki 34 EUF 255 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ön tarafı adeta hurdaya dönen 16 ALC 738 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Sezgin Arslan, olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta sıkışan Sezgin Arslan’ın cansız bedeni Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak cenaze aracı ile Karacabey Devlet Hastanesi’ne morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Mustafa Vatansever’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Tekirdağ’da bağ budama yarışması
Tekirdağ’da bağ budama yarışması
  1. ÇEVRE

banner3841

banner4665

banner4578

banner4321

banner4666