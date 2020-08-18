Karaköy sahilinde silahlı kavga: 1 yaralı

Beyoğlu Karaköy Sahili’nde iki grup arasında çıkan tartışmama kavgaya dönüştü. Bir kişinin silahla karşı gruba açtığı ateş sonucu 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Polis ekipleri ise olay yerinde delil ve kamera incelemesi yaptı. İncelemenin ardından polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.